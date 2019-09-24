Предатели. Как школьница отчитала политиков в ООН

Экоактивистка Грета Тунберг - номинированная на Нобелевскую премию мира школьница с синдром Аспергера - выступила с эмоциональной речью на заседании Генасамблее ООН.

Тунберг со слезами на глазах обвинила политиков в том, что они украли ее детство и мечты, давая пустые обещания, а не прикладывая реальные усилия в борьбе с изменением климата. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Взрослые украли детсво

В августе 2018 года шведская школьница Грета Тунберг устроила забастовку возле здания парламента в Стокгольме, заявив, что отказывается ходить в школу по пятницам, пока политики не будут выполнять Парижское соглашение по климату.

Акция Тунберг привлекла внимание во всем мире, и школьники из других стран тоже начали устраивать климатические забастовки. В конце февраля она провела демонстрацию в Берлине, в которой приняли участие около четырех тысяч молодых людей. Юную активистку поприветствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Ее приглашали на конференцию ООН по вопросам климата и на Всемирный экономический форум в Давосе. Шведские СМИ во время опроса, приуроченного к Международному женскому дню, назвали Тунберг женщиной года. А шведские и норвежские политики номинировали ее на Нобелевскую премию мира.

15 марта на акцию в защиту климата вышли уже полтора миллиона школьников по всему миру. Школьники из Британии просили снизить возраст голосования до 16 лет; австралийская молодежь требовала прекратить строительство новых угольных шахт; юные американцы настаивали на более глубокое преподавание экологии в школах.

Человек стал причиной нового вымирания: что делать

Тунберг и ее последователи называют себя "поколением, которое предали". Они считают, что "взрослые" относятся к экологическим проблемам недостаточно серьезно, поскольку уверены, что их дети с ними справятся.

Но дети опасаются, что будущее может и не наступить, поэтому требуют перестать перекладывать на них всю ответственность - или хотя бы дать им возможность влиять на политику уже сегодня.

По оценкам экспертов, глобальное потепление может критически изменить облик планеты, поставить под угрозу выживание многих видов флоры и фауны, включая человечество. Уже сейчас можно наблюдать участившиеся штормы, наводнения, засухи и другие природные катаклизмы.

Корреспондент.net неоднократно писал о последствиях изменения климата и загрязнения окружающей среды. Подробно в материале Долг Земле: заканчиваются возобновляемые ресурсы.

В августе Тунберг пересекла Атлантический океан на парусной яхте, чтобы добраться до Нью-Йорка и принять участие в саммите ООН по изменению климата. На его открытии 23 сентября она выступила с эмоциональной речью.

"Вы со своими пустыми словами украли мое детство и мои мечты!.. Люди страдают, люди умирают, гибнут целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. А все, о чем вы можете говорить, - это деньги", - заявила с трибуны активистка.

Кроме того, Грета Тунберг и еще 15 подростков из 12 стран мира в возрасте от 8 до 17 лет подали жалобу на Аргентину, Бразилию Германию, Турцию и Францию в Комитет ООН по правам ребенка.

Эти страны, считают подростки, не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.

Американский президент Дональд Трамп, крайне скептически относящийся к разговорам о глобальном потеплении, в отличие от многих прибывших на саммит глав государств, не стал здороваться с Тунберг, пройдя мимо нее.

We are all Greta.



pic.twitter.com/FE4ucXuzcd — Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) September 23, 2019

После этого он опубликовал в Twitter запись речи активистки со своим комментарием: "Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно смотреть на это!".

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Тунберг родилась в 2003 году. Об экологии она впервые задумалась в третьем классе, когда родители просили ее выключать за собой свет и сортировать мусор. Но чем больше Грета узнавала об экологических проблемах, тем тревожнее она становилась.

Вскоре у девочки диагностировали синдром Аспергера - психическое нарушение аутистического спектра, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии, а также обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм - неспособность разговаривать в специфических социальных ситуациях.

Сама Тунберг рассказывала, что эти заболевания помогают ей видеть мир по-другому, а селективный мутизм для нее означает, что она высказывается, только "когда считает, что это крайне необходимо, и сейчас - один из таких моментов".

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Источник: korrespondent.net