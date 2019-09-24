Зеленский встретился с генсеком НАТО в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента во вторник, 24 сентября.

"Во время встречи были обсуждены дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО", – говорится в сообщении.

Так, Зеленский подтвердил готовность Украины продолжить активное взаимодействие с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

"Президент отметил важность визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября этого года. Он выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации практического сотрудничества с альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, а также более широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей", – отметили в пресс-службе.

Также во время встречи шла речь о повышении уровня сотрудничества в модернизации ВМС Украины.

Приоритетным направлением работы президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Накануне представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук заявила, что Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс. По ее словам, Украину не ждут в НАТО и туда скорее возьмут Грузию.

После этого в Кабинете министров заверили, что курс Украины в ЕС и НАТО является неизменным, а "слова Ирины Верещук были некорректно трактованы рядом СМИ".

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Источник: korrespondent.net