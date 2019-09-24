Большая приватизация: появились подробности

Фонд госимущества и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов согласовали кандидатуры советников по приватизации для пяти предприятий для представления Кабинету министров. Об этом в Facebook написал Милованов во вторник, 24 сентября.

Советники согласованы для Одесского припортового завода, Угольной компании Краснолиманская, Индара, завода Электротяжмаш, Объединенной горно-химической компании.

"Утром я пообещал разблокировать большую приватизацию путем назначения советников по приватизации для пяти компаний... Сделал. Только что согласовал представление Фонда госимущества на Кабинет Министров об этом", - написал Милованов и добавил, что осталось несколько дней на другие согласования и решения Кабмина и советники могут приступать к работе.

При этом он не исключает, что "могут возникнуть обстоятельства или появиться инфо, о которых мы не знаем". Отвечая на вопрос подписчиков, почему в списке нет Центрэнерго, министр написал: "В следующих сериях".

В Минэкономики также разослали на рассмотрение министерствам и центральным органам исполнительной список из 800 госпредприятий, которые предлагают отправить на приватизацию, сообщил на своей странице в Facebook замминистра Павел Кухта.

"Отправил сегодня на рассмотрение министерствам и ЦОИВ список из 800 государственных предприятий, которые мы предлагаем отправить на приватизацию", - сообщил замминистра.

Он отметил, что малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro. Продажи - "прозрачно, открыто и с привлечением максимального количества участников".

"Приватизацию крупных предприятий будут сопровождать профессиональные советники, которые помогут привлечь лучших инвесторов и обеспечить максимальную конкуренцию за наши активы", - добавил Кухта.

Напомним, что ранее Зеленский приказал отменить список неподлежащих приватизации гособъектов. В течение месяца ограничения на приватизацию будут сняты и с молотка пойдут объекты, которые раньше не подлежали выводу из госсобственности.

Также глава Фонда госимущества заявил об уверенности, что распродать госпредприятия возможно за пять лет. Он считает, что с новыми властями это получится.

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Источник: korrespondent.net