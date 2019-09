Грета Тунберг стала мемом, отчитав мировых лидеров

Шведская экологическая активистка, 16-летняя Грета Тунберг, стала героиней множества мемов в интернете. Об этом сообщает Huffington Post во вторник, 24 сентября.

Тунберг эмоционального выступления на саммите по климату в ООН, где она отчитала политиков за разрушительные последствия их решений. Она заявила, что действия политиков поставили планету на грань вымирания и переложили на молодежь решение климатических проблем.

"Вы возлагаете надежду на нас, на молодежь. Как вы смеете?! Своими пустыми словами вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло. Люди страдают, умирают. Разрушаются целые экосистемы. Мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете!" - обратилась Тунберг к представителям стран-участниц саммита.

В частности, пользователи обратили внимание на сделанную в коридоре ООН видеозапись, на которой Тунберг внимательно смотрит на президента США Дональда Трампа.

Find yourself someone who looks upon your worst enemy the way Greta Thunberg looks at Trump. pic.twitter.com/euhZ51abAB — Joel Berkowitz (@JoelBerkowitz) September 23, 2019

"Найдите себе кого-нибудь, кто будет смотреть на вашего злейшего врага так же, как Тунберг смотрит на Трампа".

Greta Thunberg’s glare at Donald Trump is giving me the energy to get through this Monday pic.twitter.com/xdM0rdI2ln — Sam Stryker (@sbstryker) September 23, 2019

"Взгляд Греты Тунберг дает мне силы справиться с понедельником".

“We are at the beginning of a mass extinction event.”

— Greta Thunberg pic.twitter.com/06dorNYxHR — Jay Kuo (@nycjayjay) September 24, 2019

Динозавры / астероид.

Напомним, что ранее Дональд Трамп высмеял Грету Тунберг, выступившую на саммите ООН.

Также сообщалось, что вместо саммита ООН, посвященного изменениям климата, Трамп решил посетить сессию Генассамблеи ООН о проблемах религиозных преследований в мире.

