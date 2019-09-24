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24. 09. 2019

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен

Подразделения сепаратистов на Донбассе с начала нынешних суток девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 24 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы сепаратистов фиксировались неподалеку Красногоровки, Марьинки (дважды), Павлополя, Травневого (дважды), Крымского, Новолуганского и Троицкого.

Напомним, за сутки 22 сентября сепаратисты 24 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов два бойца ВСУ были ранены.

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Источник: korrespondent.net
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