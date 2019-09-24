Лента RSS
Подписаться на ленту
24 сентября 2019, вторник, 21:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
24. 09. 2019

Украинцы стали больше тратить на питание

Расходы украинцев на продукты питания выросли на 19,4% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, обнародованные во вторник, 24 сентября.

Во ІІ квартале 2019 года украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 287,4 млрд грн, тогда как во IІ квартале 2018 года - 240,7 млрд грн.

Кроме того, возросли расходы украинцев на одежду и обувь - на 20,3%, до 33,7 млрд грн, на отдых и культуру - 22,4%, до 25,6 млрд грн.

Расходы украинцев на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год выросли на 45,5%, на транспорт - на 14,3%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - на 15,9%.

Напомним, ранее Госстат сообщил, что численность населения Украины опустилась ниже отметки в 42 млн.

Также сообщалось, что уровень безработицы во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился и составил 7,8%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.