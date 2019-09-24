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24. 09. 2019

За год в Украине угнали 6,5 тысяч машин

В течение 2018 года в Украине было угнано 6,5 тысяч автомобилей. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает УНН во вторник, 24 сентября.

"В 2016 году было зафиксировано 12 105 угонов. Поверьте, львиную долю этих автомобилей не вернули пострадавшим. А в 2018 году мы закрыли 6 500 угонов автомобилей", - сказал Князев.

В то же время, согласно обнародованным на пресс-конференции данным полиции, было 3 608 угонов автомобилей за восемь месяцев этого года.

Напомним, что ранее в Запорожье задержали автоворов, угонявших Жигули и Славуты.

Также сообщалось, что в Белой Церкви у патрульных похитили автомобиль.

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Источник: korrespondent.net
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