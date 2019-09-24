США расширили санкционный список по Венесуэле

Власти США внесли еще четыре компании, а также четыре судна под панамским флагом в свой санкционный список по Венесуэле. Об этом сообщается на сайте американского Минфина во вторник, 24 сентября.

Согласно тексту заявления, под санкции попали три панамские компании Bluelane Overseas SA, Tovase Development Corp, Trocana World Inc и одна базирующаяся на Кипре компания Caroil Transport Marine LTD.

Американские власти также внесли в черный список корабли под флагом Панамы, осуществляющие транспортировку химической и нефтяной продукции.

"Сегодняшние санкции направлены против нефтяного сектора экономики Венесуэлы, а также против механизмов, которые используются при транспортировке нефти кубинским покровителям Мадуро, продолжающим оказывать поддержку бывшему незаконному режиму", – говорится в сообщении.

Глава Минфина США Стивен Мнучин вновь повторил решимость США противостоять "бывшему незаконному режиму Мадуро, а также злонамеренным иностранным представителям, которые поддерживают его".

"Венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы и не должна быть использована в качестве переговорного инструмента для поддержки диктаторов и продолжения узурпации демократии в этой латиноамериканской стране", – заявил министр.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня прилетел в Москву. Он планирует встретиться с Владимиром Путиным и провести переговоры с российскими компаниями.

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Источник: korrespondent.net