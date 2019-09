Трамп одобрил публикацию разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в Twitter во вторник, 24 сентября.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", – написал Трамп.

Он заверил, что "это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок".

"Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", – подчеркнул Трамп.

Также он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "величайшей и самой деструктивной охоты на ведьм в истории".

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....