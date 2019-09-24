ГБР расследует халатность сотрудников таможни по делу экс-жены Князева

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенной службы при задержании бывшей жены экс-начальника Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР во вторник, 24 сентября.

Ведомство подтвердило, что из-за халатности таможенников на территорию Польши были вывезены 650 тысяч евро.

"По информации, распространенной в СМИ, правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе Гребенне – Рава-Русская. У них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тысяч евро. К этому упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска", – говорится в сообщении.

Указано, что "среди задержанных – бывшая жена одного из руководителей Национальной полиции Украины".

По данному факту открыто дело по статье о служебной халатности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК Украины). Подозреваемым таможенникам грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

Ранее во вторник стало известно, что бывшую жену Сергея Князева прокуратура Польши подозревает в отмывании денег.

В этот же день глава Нацполиции Сергей Князев объявил об отставке.

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Источник: korrespondent.net