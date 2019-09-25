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25. 09. 2019

Процедура импичмента Трампа началась в США


Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду, 25 сентября, о решении начать процедуру, цель которой – определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.
 
"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - сказала Пелоси.
 
Ранее Трамп заявил, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.
 
Напомним, в Конгрессе допустили импичмент Дональда Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.

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Источник: korrespondent.net
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