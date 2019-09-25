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25. 09. 2019

Зеленский встретился с исполнительным директором Uber


Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи и обсудил с ним перспективы увеличения капиталовложений компании в Украине.
 
"Во время встречи был обсужден ряд вопросов о деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашей стране", – сообщает пресс-служба главы государства в среду, 25 сентября.
 
Зеленский сообщил Хосровшахи о реализации политики реформ, призванную улучшить деловой климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.
 
Кроме того, во время встречи речь шла об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

Uber получил рекордный убыток в $5,2 млрд
 
Напомним, в мае Киев стал первым европейским городом, где запустили сервис совместных поездок Uber Shuttle.

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Источник: korrespondent.net
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