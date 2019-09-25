Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "охотой на ведьм" решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.

"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Тотальная охота на ведьм", - написал он в Twitter в среду, 25 сентября.



По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить "важный день в ООН", а также заявил, что такие процессы портят репутацию США.

Напомним, телефонный разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.



Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.

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Источник: korrespondent.net