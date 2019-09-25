Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 03:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
25. 09. 2019

Разговор Трампа и Зеленского будет опубликован


Украина дала разрешение Государственному департаменту США на публикацию расшифровки телефонного разговора президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом Трамп сообщил в Twitter в среду, 25 сентября.
 
"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело", - написал американский лидер.
 
Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
 
После того, как эта информация была обнародована в СМИ, в Конгрессе потребовали предоставить стенограмму телефонного разговора. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.