Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 05:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
25. 09. 2019

США выделят оппозиции Венесуэлы более 50 миллионов долларов


Агентство США по международному развитию (USAID) собирается предоставить оппозиции Венесуэлы финансовые средства в качестве помощи, сообщается на официальном сайте организации.

Такое заявление глава USAID Марк Грин сделал во время встречи с послом Хуана Гуаидо в США Карлосом Веккьо.

Отмечается, что агентство собирается выделить 52 миллиона долларов.

Денежные средства будут предоставлены с целью "помочь временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, его правительству и народу страны".

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

США расширили санкционный список по Венесуэле

Власть Гуайдо признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Россия, Китай и Мексика поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.