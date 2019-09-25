Украинцы получили безвиз с еще одной страной



Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter в среду, 25 сентября.





Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

Зеленский предложил ввести "медицинский безвиз" Соглашение глава МИД подписал вместе со своим колумбийским коллегой Карлосом Холмсом Трухио 24 сентября. Стороны подписали документ на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Напомним, Кабмин принял текст соглашения между правительствами Украины и Колумбии о взаимной отмене визовых требований 18 сентября. Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без офорлення виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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Источник: korrespondent.net