Украинцы получили безвиз с еще одной страной

Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter в среду, 25 сентября.
Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019
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Источник: korrespondent.net
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