Байден поддержал начало процедуры импичмента Трампу

Бывший вице-президент США Джо Байден поддержал возможный импичмент американскому президенту Дональду Трампу, сообщает Reuters.
Напомним, в Конгрессе допустили импичмент Дональда Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского.
Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
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Источник: korrespondent.net
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