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25. 09. 2019

Байден поддержал начало процедуры импичмента Трампу


Бывший вице-президент США Джо Байден поддержал возможный импичмент американскому президенту Дональду Трампу, сообщает Reuters.
 
"Если он продолжит препятствовать Конгрессу и нарушать закон, Дональд Трамп, на мой взгляд, не оставит конгрессу выбора, кроме как начать процедуру импичмента", – сказал он.
 
По словам Байдена, импичмент стал бы трагедией, однако "собственного производства" президента.

Напомним, в Конгрессе допустили импичмент Дональда Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. 

Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

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Источник: korrespondent.net
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