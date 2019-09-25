Зеленский провел краткие переговоры с Лавровым – СМИ

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил Интерфакс со ссылкой на дипломатическмй источник.
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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал наметившийся прогресс в диалоге между Украиной и Россией.
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Источник: korrespondent.net
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