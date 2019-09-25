Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН



Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента страны Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает CNBC.



На опубликованных журналистами кадрах видно, что политик сидит с закрытыми глазами и его голова опускается. В таком положении 81-летний Росс провел около 15 минут.







Примечательно, что министр засыпает на публичных мероприятиях не впервые. В 2017 году он оказался в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.



Напомним, ранее президент Владимир Путин уснул при просмотре фильма о себе, а лидер США Дональд Трамп решил вздремнуть во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II.

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Источник: korrespondent.net