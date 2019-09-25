Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 07:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
25. 09. 2019

Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН


Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента страны Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает CNBC.
 
На опубликованных журналистами кадрах видно, что политик сидит с закрытыми глазами и его голова опускается. В таком положении 81-летний Росс провел около 15 минут.


 
Примечательно, что министр засыпает на публичных мероприятиях не впервые. В 2017 году он оказался в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.
 
Напомним, ранее президент Владимир Путин уснул при просмотре фильма о себе, а лидер США Дональд Трамп решил вздремнуть во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.