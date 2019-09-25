Итоги 24.09: Зеленский в ООН и импичмент Трампа



Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича в 2018 году. При этом Янукович продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

Глава Нацполиции ушел в отставку

Глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку. "Глава Нацполиции - это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею", - сказал он.

Бывшую жену главы Нацполиции прокуратура Польши подозревает в отмывании денег.

В США начали процедуру импичмента Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой – определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.



Американский лидер назвал "охотой на ведьм" решение демократов начать процедуру импичмента. "Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Тотальная охота на ведьм", - заявил он.

Зеленский ветировал закон с нормами об импичменте

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.

Глава Укравтодора подал в отставку

Глава Укравтодора поляк Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке. "Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - сообщил он.

Зеленский выступил на саммите ООН

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, украинский лидер встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Во время участия в Диалоге лидеров на саммите ООН Зеленский заявил, что достижению Украиной целей устойчивого развития мешают сопротивление реформам внутри страны и война из-за внешней агрессии со стороны России.

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Источник: korrespondent.net