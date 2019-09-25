В Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы

В неподконтрольном украинским властям Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Черный дым от пожара видно за много километров. Жители близлежащих домов пишут, что с горящего склада в разные стороны разлетаются осколки.

"Живу на ближней улице от автопарка на которой склад (200-300 метров). Осколки долетают до дома", - сообщают очевидцы в социальных сетях.

Донецк 07.35 pic.twitter.com/jt7ulPFdLp — hochu 🍁 domoy (@hochu_dodomu) 25 сентября 2019 г. Ранее сообщалось, что на военных складах в Калиновке прогремели взрывы. Местные жители сообщают о четырех взрывах и пожаре. Власти Калиновки начали эвакуацию детей. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net