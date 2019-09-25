Закон о штрафах за перегруженные фуры вступил в силу

В среду, 25 сентября, вступают в силу законы Украины, касающиеся штрафов за перегруженные фуры и финансирования дорожного хозяйства.

Речь идет о законах О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля и О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда.

Целью первого закона является предупреждение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, снижение расходования бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения.

В частности, предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам или железнодорожным переездам влечет за собой наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10%. В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, за перегруженные фуры владельцы будут платить штрафы от 8,5 до 34 тыс. грн. Сумма санкции будет зависеть от того, насколько вес больше нормы. Для сравнения, раньше штрафы составляли 510-680 грн.

Второй закон нормирует в бюджетном законодательстве вопросы расширения ресурсного обеспечения строительства и ремонта дорог.

Напомним, соответствующий закон несколькими днями ранее подписал президент Зеленский.

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Источник: korrespondent.net