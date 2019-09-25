СМИ обсуждают три сценария встречи Трампа и Зеленского

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая запланирована на среду, 25 сентября, начнется на фоне грандиозного скандала, который разворачивается вокруг их еще июльской беседы. В СМИ проанализировали три возможные сценария, как пройдет встреча.

В частности, Зеленский может поддержать Трампа в ситуации начатой процедуры импичмента, может выступить на стороне демократов или попытаться удерживать равноудаленную позицию.

Большинство наблюдателей, в том числе и в США, полагает, что президент Украины постарается выдержать максимальный нейтралитет на фоне острого американского внутриполитического кризиса.

"В целом позиция администрации Зеленского, похоже, такова: выслушивать Белый дом с Трампом, не отвергать с ходу никаких просьб, однако и не бросаться со всех ног их выполнять. Это непростой баланс: не говорить Трампу "нет", но и не вполне говорить "да". Очевидно, что Зеленский и его команда хотят держаться от этой истории как можно дальше: если назревает большой скандал, то пусть он будет американским, а не украинским. И если они будут стоять слишком близко в момент взрыва этого скандала, то могут пострадать от ударной волны", - пишет New Yorker.

Вероятность того, что Зеленский поддержит Трампа считают меньшей, чем первого варианта, но она присутствует.

Новому президенту важно заручиться поддержкой американского коллеги, что поможет не только получать прямую американскую помощь, но и улучшит позиции на переговорах с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Также это поможет избежать неприятностей со стороны американских силовых структур близким к Зеленскому бизнесменам.

Поддержка может быть оказана двумя способами. Она может быть пассивной - то есть Зеленский просто заявит, что Трамп не давил на него и опровергнет публично все обвинения в адрес хозяина Белого Дома. Но может быть и активной - Украина начнет расследование и по сыну Байдена, и по вмешательству украинской власти на стороне Хиллари Клинтон в американские выборы.

Издание Страна со ссылкой на источники, близкие к Офису президента, сообщает, что Зеленский и большинство его команды не будут никак поддерживать Трампа и выполнять его просьбы, а наоборот - по мере сил будут помогать его противникам-демократам.

По данным источников, первоначально информацию о давлении на Зеленского во время его разговора с Трампом, представителям Демократической партии США передали из Киева.

"Информацию передали из окружения Зеленского. И это, судя по всему, и стало отправной точкой для скандала. Сделано ли это было с ведома президента Украины, либо он поделился с кем-то из своих соратников информацией и они уже сами, по своей инициативе передали представителям Демпартии – неизвестно", - говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что окружение убеждает Зеленского сделать однозначную ставку на демократического кандидата.

"В таких условиях малореально, чтоб Зеленский решился хоть как-то пойти навстречу пожеланиям Трампа. Наоборот - как видно из истории со "слитым" разговором, вместо выполнения просьбы Трампа дискредитировать Байдена, команда Зеленского решила помочь демократам дискредитировать Трампа", - полагает источник журналистов.

Напомним, Трамп допустил вероятность публикации полной расшифровки июльского разговора, чтобы положить конец обвинениям СМИ, согласно которым он "примерно восемь раз" убеждал Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, выступающему за проведение на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом Байденом и его сыном.

Как сообщалось, в США началась процедура импичмента Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности. Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

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Источник: korrespondent.net