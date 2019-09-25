Данилюк проинспектировал зону ООС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заслушал информацию о ситуации на участках разведения войск, обсудил насущные вопросы подготовки воинских частей к зимнему периоду и планы по усилению обороноспособности нашего государства, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 25 сентября.
Данилюк также посетил Станицу Луганскую, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой пропускного пункта. С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения.
"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - сообщил Данилюк.
Также Секретарь СНБО Украины посетил Золотое.
Накануне Данилюк сообщил, что Украина не будет сокращать расходы на армию. После окончания военных действий Украина должна продолжать развивать армию, а также реформировать ключевые органы безопасности.
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Источник: korrespondent.net
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