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25. 09. 2019

В жилом доме Херсона прогремел взрыв

В жилом доме в центре Херсона произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что инцидент произошел 24 сентября на улице Суворова.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в одной из квартир на втором этаже двухэтажного дома при использовании бытового газового баллона вспыхнула газовоздушная смесь.

В результате произошло возгорание в квартире на площади 20 квадратных метров.

"Получил ожоги верхних конечностей хозяин 1970 года рождения", - уточнили в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали.

Cмотрите фотогалерею: В жилом доме Херсона прогремел взрыв

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы.

А летом на Закарпатье из-за взрыва газа пострадали два человека.

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Источник: korrespondent.net
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