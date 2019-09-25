В жилом доме в центре Херсона произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что инцидент произошел 24 сентября на улице Суворова.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в одной из квартир на втором этаже двухэтажного дома при использовании бытового газового баллона вспыхнула газовоздушная смесь.

В результате произошло возгорание в квартире на площади 20 квадратных метров.

"Получил ожоги верхних конечностей хозяин 1970 года рождения", - уточнили в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали.

Cмотрите фотогалерею: В жилом доме Херсона прогремел взрыв

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы.

А летом на Закарпатье из-за взрыва газа пострадали два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net