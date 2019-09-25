Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 11:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
25. 09. 2019

В Китае построили самый длинный в мире мост

Китай завершил сооружение основной структуры самого длинного в мире моста через морской пролив, предназначенного как для автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В среду, 25 сентября, строители установили последнюю балку весом 473 т в конструкцию этого сооружения, сообщает агентство Синьхуа.

Речь идет о мосте, который соединит город Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) с островным уездом Пинтань. Общая протяженность двухъярусной конструкции составит 16,3 км. На верхнем уровне будет расположена шестиполосная дорога для автотранспорта, рассчитанная на движение по ней со скоростью до 100 км/ч. Нижний уровень спроектирован для железнодорожного транспорта, допустимая скорость движения по нему составит порядка 200 км/ч.

Сооружение данного моста началось в ноябре 2013 года, а общий объем инвестиций оценивается в размере 10,9 млрд юаней (около $1,5 млрд). Сдача моста в эксплуатацию намечена на первую половину 2020 года.

Напомним, накануне Россия запустила тестовый поезд по Керченскому мосту. А в Запорожье установили памятник мостам-недостроям.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.