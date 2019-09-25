Германии опровергла выдачу виз жителям "ЛДНР"

Министерство иностранных дел Германии опровергло сообщение немецкой газеты Bild о том, что правительство страны не делает различий между обычными паспортами граждан РФ и теми, которые, согласно указу российского президента Владимира Путина, распространяются с апреля на оккупированном украинском Донбассе. Об этом МИД ФРГ сообщил в ответ на информационный запрос DW.

Как следует из ответа, в немецком дипломатическом ведомстве не знают ни единого случая, когда обладатели подобных паспортов получили бы визы. В МИД напомнили, что в то же время жители оккупированных территорий могут обратиться за украинским паспортом и въехать на территорию Германии без визы.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращении с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В нем было указано: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".

Накануне газета Bild сообщила, что Германия дает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами. Правительство Германии не делает различия между паспортами граждан России и жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net