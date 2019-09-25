Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, после того, как Верховный суд Соединенного Королевства принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Sky News.

По данным британского телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка Джонсон, в адрес которого уже звучат призывы подать в отставку, позвонил королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством", - цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Напомним, накануне Верховный суд Великобритании вынес решение по приостановке работы парламента страны, признав решение премьер-министра Бориса Джонсона незаконным.

Как сообщалось, 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net