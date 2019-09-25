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25. 09. 2019

Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон, после того, как Верховный суд Соединенного Королевства принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает Sky News.

По данным британского телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка Джонсон, в адрес которого уже звучат призывы подать в отставку, позвонил королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством", - цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Напомним, накануне Верховный суд Великобритании вынес решение по приостановке работы парламента страны, признав решение премьер-министра Бориса Джонсона незаконным. 

Как сообщалось, 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

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Источник: korrespondent.net
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