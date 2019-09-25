Житель Харьковской области случайно убил себя топором

Под Харьковом мужчина случайно убил себя топором. Об этом сообщили в КУОЗ Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает Depo.Харьков.

По данным ведомства, 24 сентября в 16:03 на службу "103" поступил вызов в поселок Садовое Близнюковского района.

На место медики прибыли через четыре минуты, но мужчина 1987 года рождения уже умер. Врачи выяснили, что во время работы топором погибший сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия бригады.

Ранее сообщалось, в Ахтырке пенсионерка погибла, пытаясь сжечь мусор на огороде. В Сумской области это седьмой летальный случай с начала года при попытке сжечь сухую траву, листья или мусор.

В Беларуси двухлетняя девочка случайно убила мать

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Источник: korrespondent.net