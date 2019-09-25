Зеленский рассказал, кто на него может давить

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским журналистам, что есть только один человек, который может на него давить. Соответствующее видео появилось в Telegram Ольги Скабеевой.

Зеленский заявил, что на него едва ли кто может давить, так как он - президент независимой Украины.

"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - сказал он.

При этом CNN сообщает, что Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная".

Телеканал отмечает, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом являются "частными и конфиденциальными".

Когда его спросили, хочет ли он, чтобы была обнародована стенограмма разговора, Зеленский ответил: "Посмотрим".

Напомним, телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.



Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net