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25. 09. 2019

Зеленский рассказал, кто на него может давить

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал российским журналистам, что есть только один человек, который может на него давить. Соответствующее видео появилось в Telegram Ольги Скабеевой.

Зеленский заявил, что на него едва ли кто может давить, так как он - президент независимой Украины.

"На меня давить может только мой сын, которому шесть лет", - сказал он.

При этом CNN сообщает, что Зеленский заявил американским журналистам, что его беседа с Дональдом Трампом - "частная и конфиденциальная".

Телеканал отмечает, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Вместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом являются "частными и конфиденциальными".

Когда его спросили, хочет ли он, чтобы была обнародована стенограмма разговора, Зеленский ответил: "Посмотрим".

Напомним, телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.

Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.

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Источник: korrespondent.net
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