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25. 09. 2019

Иностранец пытался вывезти из Украины 100 старинных монет

Гражданин Российской Федерации пытался незаконно вывезти из Украины почти сотню старинных монет, датированных 18-20 вв. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает пресс-центр ДФС Черниговской области.

Отмечается, что инцидент произошел на таможенном посту Сеневка в Черниговской области.

Сначала россиянин уверял, что пересекает "зеленый коридор" исключительно с личными вещами и не пытается вывезти запрещенные предметы.

"Во время таможенного осмотра автомобиля сотрудниками таможни совместно с пограничниками в барсетке и дорожной сумке водителя было выявлено 97 старинных монет, датированных 1736-1957 годами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вывоз таких монет за украинскую границу нужно иметь разрешение, которого у гражданина не оказалось.

Пограничники составили протокол по факту нарушения и изъяли монеты.

Cмотрите фотогалерею: Иностранец пытался вывезти из Украины 100 старинных монет

Ранее из Украины не дали вывезти драгоценную монету 18 века.

А в Херсоне блокировали контрабанду антиквариата. Среди предметов, которые злоумышленник намеревался переправить за границу, находились как античные предметы, так и исторические ценности XIX века.

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Источник: korrespondent.net
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