После звонка в Киев. Грозит ли Трампу импичмент

В США запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа, поводом для которого стал скандал, разгоревшийся из-за телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля.

Как пишут СМИ, Трамп пытался надавить на власти Украины, с целью заполучить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, своего главного оппонента на предстоящих выборах президента.

В Демократический партии действия Трампа сочли злоупотреблении служебным положением и серьезным нарушением американской конституции. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Разговор с Зеленским подвел под импичмент

О начале расследования, которое может завершиться голосованием об импичменте президента в Палате представителей США, объявила спикер палаты Нэнси Пелоси, которую называют неформальным лидером умеренных демократов в Конгрессе.

В Демпартии, которая контролирует нижнюю палату Конгресса, обвиняют Трампа в злоупотреблении служебным положением. Пелоси дала указания шести комитетам палаты начать расследование действий главы государства.

"Действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили конституцию, палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте", - сказала политик, отметив, что Трамп должен отвечать за свои действия.

Как пишет американская газета Washington Post, Пелоси до сих пор была противницей импичмента. Но теперь она начала выяснять мнение однопартийцев о возможности предъявления президенту официальных обвинений. И, как отмечает издание, большинство с ней согласны.

Пелоси спрашивала, является ли давление Трампа на Зеленского для создания компромата на Байдена той "красной линией", которую нельзя пересекать президенту Соединенных Штатов.

Нэнси Пелоси / Getty

Речь идет о разговоре президентов, который состоялся 25 июля и встревожил американскую разведку. Сотрудник Национального разведывательного сообщества, работающий в Белом доме, написал на Трампа жалобу из-за содержания беседы.

Как выяснилось позже, глава службы Джозеф Магуайр ее получил, но вместо обращения в Конгресс, как того требует закон, обсудил вопрос с министерством юстиции.

Газета New York Times на прошлой неделе узнала содержание разговора Трампа с Зеленским. Американский президент во время этой беседы выразил надежду, что новая украинская власть завершит расследование коррупционных дел, "которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Инструментом давления на Киев стала заморозка военной помощи в размере 250 миллионов долларов, выделенные Конгрессом США.

Позже американский президент признал, что просил Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, однако говорил, что это некорректно характеризовать как давление.

Напомним, что в мае 2014 года Хантер Байден, вскоре после визита своего отца в Киев, стал членом правления зарегистрированного на Кипре Burisma Holdings, занимающегося разведкой и добычей газа в Украине.

Также Трамп признал, что примерно на два месяца задержал выплату примерно 400 миллионов долларов военной помощи Украины.

Американский президент разрешил опубликовать стенограмму разговора с украинским коллегой. Он также сообщил, что соответствующее разрешение было получено и от правительства Украины. Обнародование разговора ожидается сегодня, 25 сентября.

Тем временем Washington Post узнала, что некоторые представители администрации президента США пытались не допустить проведение этого телефонного разговора и позже личной встречи между Трампом и Зеленским.

Они якобы предвидели, что Трамп попытается получить компрометирующую информацию. Встреча двух президентов запланирована на сегодня, 25 сентября, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Какие шансы отстранить Трампа

Импичмент президента означает вынесение против него обвинений в совершении серьезных преступлений, например в государственной измене и взяточничестве. За импичментом может следовать отрешение президента от власти.

Причем полный перечень нарушений, преследуемых в порядке импичмента, в конституции США не приводится. Конгрессмены определяют, достаточны ли преступления президента для вынесения ему импичмента.

Ранее Пелоси долгое время противились попыткам инициировать процедуру импичмента Трампа, за что выступало левое крыло ее партии. Главным доводом были социологические опросы, которые показывали, что идея импичмента Трампа не пользуется поддержкой большинства американцев.

Однако первые опросы после "украинского скандала" указывают сдвиг в настроениях граждан США. Так, по опросу YouGov, 55 процентов взрослых американцев в большей или меньшей степени поддерживают импичмент Трампа.

В истории США о начале процедуры импичмента объявлялось трижды. В 1868 году Конгресс попробовал отстранить от власти президента Эндрю Джонсона, а в 1998 импичмент был объявлен Биллу Клинтону. Тем не менее, Сенат позднее заблокировал обе эти инициативы, и политики сохранили президентское кресло.

В 1974 году Ричард Никсон из-за угрозы импичмента добровольно покинул свой пост, не дожидаясь решения Конгресса.

Всего в Палате представителей заседает 435 законодателей. Для объявления импичмента необходимы голоса половины членов палаты.

Пока публично о готовности проголосовать за объявили 155 демократов. При этом 80 членов партии против радикальных мер, чтобы не раздражать консервативно настроенных избирателей.

Если все демократы решат предъявить президенту обвинения, импичмент будет объявлен. Тогда итоговое решение будет за Сенатом, где большинство у республиканцев.

Если две трети сенаторов сочтут президента виновным, то импичмент считается состоявшимся, глава государства покидает свой пост, а его место занимает вице-президент США.

Пока подобных прецедентов в истории Соединенных Штатов еще не было. Да и Трамп чрезвычайно популярен в партии - уровень его одобрения среди республиканцев превышает 90 процентов, поэтому отрешение от власти ему пока не грозит.

Зато демократу Джо Байдену на протяжении всей предвыборной гонки, вероятно, придется отбиваться от обвинений в нечистоплотности и конфликте интересов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net