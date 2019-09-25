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25. 09. 2019

Судья из Крыма получил 12 лет с конфискацией

Святошинский районный суд Киева заочно признал крымского судью виновным в государственной измене и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что судья участвовал в формировании так называемых "органов власти" на территории Крыма. Кроме того, будучи судьей "Верховного Суда", он пытался не допустить возвращения контроля над полуостровом Украине.

Мужчину заочно осудили на 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, которым тот владеет.

Ранее сообщалось, что судью Апелляционного суда АР Крым признали виновной в совершении государственной измены и приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. 

В розыск объявлены почти триста судей из Крыма

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Источник: korrespondent.net
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