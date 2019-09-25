Главы МИД пяти стран обсудили в ООН дело МН17

Министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии обсудили дальнейшие совместные шаги по привлечению к ответственности лиц, виновных в сбивании самолета Малайзийских авиалиний МН17 на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"24 сентября 2019 на полях 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии обсудили дальнейшие совместные шаги с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в сбивании самолета Малайзийских авиалиний МН17 в 2014 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи отметили прогресс следствия и приветствовали выдвижения первых подозрений.

"Ожидается, что судебные слушания начнутся в Нидерландах в марте 2020 года", - рассказали в МИД.

Министры также подтвердили приверженность своих стран расследованию и установлению справедливости по отношению к погибшим в этой трагедии.

Ранее сообщалось, что Украина передала Нидерландам все материалы по делу МН17.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net