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25. 09. 2019

На Львовщине вторую неделю тушат торфяники

Во Львовской области спасатели уже вторую неделю пытаются потушить пожар на торфяниках. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает ТСН.

"Загорелся торф вблизи села Подсоснов, пожарных вызвали слишком поздно, когда пожар достиг уже пяти гектаров", - говорится в сообщении.

На месте ежедневно работают 80 спасателей. Им приходится проливать каждый сантиметр торфа, ведь он прогорает порой на 30-40 сантиметров глубиной.

"За две недели спасатели уже осушили два водоема, теперь подвозят воду за три километра от места горения", - рассказали в студии.

 По прогнозам пожарных, окончательно погасить торфяник удастся через несколько дней.

Ранее сообщалось, что торфяники горят на территории полигона на Харьковщине.

Напомним, что ранее на Сумщине попытка кражи нефти из скважины закончилась масштабным пожаром.

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Источник: korrespondent.net
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