Группа нардепов намерена лично контролировать власти Луганщины

В Северодонецке 24 сентября состоялась рабочая встреча нардепов-мажоритарщиков из Луганской области с руководством области. Об этом в среду, 25 сентября, сообщают Украиїнські Новини.

В частности, на встрече с главой ОГА Виталием Комарницким присутствовали народные депутаты Сергей Шахов (114 округ), Сергей Вельможный (112 округ), Александр Лукашев (113 округ) и Александр Сухов (107 округ).

"Сегодня разворовывается как минимум 700 млн в Северодонецком городском совете: нет ни предприятий, ни дорог в городе. Два года назад было принято решение запустить мелкие предприятия, которые свозили твердые бытовые отходы в Лисичанск - до сих пор эта система не заработала", - заявил Шахов.

Нардеп также отметил "катастрофическую нехватку контрольных пунктов пропуска", "античеловеческие условия на существующих переходах" и долги перед шахтерами.

Во время встречи также обсуждались проблемы строительства моста в Станице Луганской, областной клинической больницы и железнодорожной ветки, которая присоединит пять районов Луганщины к всеукраинской сети.

Отмечается, что на встречу не явились исполняющий обязанности прокурора Луганской области и руководство ГСЧС.

В связи с этим Шахов, по инициативе которого состоялось данное заседание, предложил провести с правоохранителями и спасателями отдельную встречу. Кроме того, он предложил проводить такие встречи раз в квартал.