Водитель погиб в ДТП из-за халатности полиции

В Киевской области на трассе Киев-Харьков водитель автомобиля погиб, столкнувшись с автобусом, который накануне работники полиции оставили на дороге после оформления другого ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в среду, 25 сентября.

"Выяснено, что 22 сентября текущего года, на автодороге Киев-Харьков произошло ДТП, в результате которого произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и пассажирского автобуса. При оформлении указанного события работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ОП ГУНП Украины в Киевской области был составлен протокол осмотра места происшествия, согласно которому указанные транспортные средства осмотрены, и в соответствии с содержанием протокола, изъяты с места происшествия", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что "в результате халатного отношения сотрудников полиции к выполнению своих служебных обязанностей пассажирский автобус остался на месте ДТП, при этом не было выставлено никаких аварийных знаков".

"Такая бездеятельность привела к еще одному ДТП со смертельным исходом. В частности, 23 сентября, водитель автомобиля Mazda, двигаясь по данной автодороге, совершил наезд на упомянутый пассажирский автобус, который после оформления ДТП работники полиции оставили в левой полосе движения. От полученных травм водитель автомобиля Mazda погиб на месте происшествия", - сообщили подробности в пресс-службе областной прокуратуры.

Открыто уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины. Уголовное производство направлено в Государственное бюро расследований для дальнейшего осуществления досудебного следствия.

Напомним, что ранее ДТП с участием патрульной полиции произошло в Сумах.

Также сообщалось, что в Киеве патрульные устроили ДТП. Авария произошла в Соломенском районе столицы. Момент тройного ДТП попал на видео камеры наблюдения.

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Источник: korrespondent.net