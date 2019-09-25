В Венгрии заявили, что не препятствуют интеграции Украины в НАТО

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявляет, что блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне не препятствует интеграции Украины с Североатлантическим Альянсом. Об этом посол сказал в ходе международной дискуссии Украина-Венгрия: на пути к пониманию, сообщает в среду, 25 сентября, УНИАН.

Ийдярто отметил, что утверждения о блокировании Венгрией приближения Украины к НАТО неправдивы.

"Мы блокируем только в рамках одного института, так называемой Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне, и в частности, что касается встреч выше уровня послов", - отметил Ийдярто.

Он подчеркнул, что действия Венгрии не препятствуют Украине готовиться к интеграции с Альянсом на военном и политическом уровнях.

"Это венгерское поведение не препятствует Украине приближаться и готовиться к интеграции с НАТО", - сказал он.

Ранее Венгрия анонсировала "культурную экспансию" на Закарпатье.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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Источник: korrespondent.net