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25. 09. 2019

Информатор о "давлении" Трампа на Зеленского готов дать показания

Информатор о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским готов выступить в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом председатель комитета Адам Шифф сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Адвокат осведомителя сообщил нам, что его клиент хотел бы поговорить с нашим комитетом, и запросил у исполняющего обязанности директора Национальной разведки США указания относительно того, как это сделать", - отметил конгрессмен.

Шифф также заявил, что показания заявителя ожидаются уже на этой неделе.

Как сообщалось, в США началась процедура импичмента Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности. Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и якобы готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

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Источник: korrespondent.net
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