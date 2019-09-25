Кабмин принял проект закона о рынке земли

Правительство на заседание в среду, 25 сентября, утвердило проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Об этом сообщил в Facebook нардеп Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании.
Напомним, в случае принятия закона открытие рынка земли состоится 1 октября следующего года.
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Источник: korrespondent.net
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