ГБР расследует хищения в порту Южный под Одессой

Госбюро расследований выявило незаконное присвоение средств госпредприятия Морской торговый порт Южный при приобретении некачественного оборудования по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в среду, 25 сентября.

"К схеме присвоения средств причастны должностные лица Министерства инфраструктуры Украины и ГП Морской торговый порт Южный. Злоупотребляя служебным положением, они совершили противоправные коррупционные действия во время организации и проведения государственных закупок тягового подвижного состава для ГП Морской торговый порт Южный. Продукция была приобретена по завышенным ценам и не соответствует техническим требованиям. Более того, некоторые единицы приобретенного товара находятся в аварийном состоянии", - сообщается на сайте ГБР.

В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению экспертов, реальная стоимость этих тепловозов составляет менее 3 млн грн, а перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Действия злоумышленников квалифицированы как злоупотреблением властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). К настоящему моменту уже проведены санкционированные обыски в Киеве и Одессе в офисных помещениях, порта и по адресам проживания участников уголовного производства. Также следователями изъята документация, которая подтверждает противоправные действия.

Напомним, что об этой коррупционной схеме уже сообщала СБУ 19 сентября. Тогда стало известно о схеме присвоения средств руководством морского порта Южный в Одесской области при поставках тепловозов для нужд предприятия.

Также сообщалось, что ГБР расследует халатность сотрудников таможни по делу экс-жены Князева. Трое украинцев и один хорват беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска, имея при себе 650 тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net