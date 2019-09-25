Кабмин уволил глав девяти ведомств

В среду, 25 сентября, Кабинет министров Украины на заседании принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, Кабинет Министров Украины уволил руководителей 7 государственных структур:

Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) - главу Сергея Кузьмина и первого заместителя Валерия Филончука,

Государственной службы геологии и недр Украины - главу Олега Кирилюка,

Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпеки) - главу Михаила Ноняка,

Государственного агентства лесных ресурсов - заместителя председателя Владимира Бондаря,

Национального агентства Украины по вопросам государственной службы - председателя Константина Ващенко,

Государственной архивной службы - председателя Татьяну Баранову,

Государственного агентства резерва - голову Вадима Мосийчука и заместителя председателя Дмитрия Булатова,

Государственного агентства по вопросам электронного правительства - Александра Рыженко,

Национального агентства по вопросам государственной службы - Константина Ващенко.

Кабмин также на заседании 25 сентября уволил глав Укравтодора и Национальной полиции. Сообщается, что во время заседания правительство приняло заявления об увольнении и. о. главы Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019) и главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Ранее сообщалось, что назначен новый глава Нацполиции. Вместо уволившегося Князева Нацполицией будет руководить его заместитель Игорь Клименко.

Ранее СМИ сообщили, что бывшую жену Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро на границе в Польше. Автомобиль с незадекларированной валютой свободно прошел украинскую часть границы, но польские таможенники решили его осмотреть.

Сам Князев позже пояснил, что его бывшая жена вместе со своим начальником везли деньги, вырученные от продажи помещения в столице. На польской границе возникла заминка с документами, но вскоре инцидент был исчерпан.

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Источник: korrespondent.net