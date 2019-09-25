Кабмин уволил глав девяти ведомств

В среду, 25 сентября, Кабинет министров Украины на заседании принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
В частности, Кабинет Министров Украины уволил руководителей 7 государственных структур:
- Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) - главу Сергея Кузьмина и первого заместителя Валерия Филончука,
- Государственной службы геологии и недр Украины - главу Олега Кирилюка,
- Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпеки) - главу Михаила Ноняка,
- Государственного агентства лесных ресурсов - заместителя председателя Владимира Бондаря,
- Национального агентства Украины по вопросам государственной службы - председателя Константина Ващенко,
- Государственной архивной службы - председателя Татьяну Баранову,
- Государственного агентства резерва - голову Вадима Мосийчука и заместителя председателя Дмитрия Булатова,
- Государственного агентства по вопросам электронного правительства - Александра Рыженко,
- Национального агентства по вопросам государственной службы - Константина Ващенко.
Кабмин также на заседании 25 сентября уволил глав Укравтодора и Национальной полиции. Сообщается, что во время заседания правительство приняло заявления об увольнении и. о. главы Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября 2019) и главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.
Ранее сообщалось, что назначен новый глава Нацполиции. Вместо уволившегося Князева Нацполицией будет руководить его заместитель Игорь Клименко.
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Источник: korrespondent.net
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