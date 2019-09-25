Нефедов не увидел нарушений в работе таможенников с экс-женой Князева

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов не считает украинских таможенников виновными в том, что они выпустили из страны бывшую жену подавшего в отставку главы Нацполиции Сергея Князева, Викторию, которая с крупной суммой денег была остановлена таможенниками Польши. Об этом Нефедов написал в комментариях к посту активиста Евгения Цяпенко, в котором тот возмутился действиями таможенников, в среду, 25 сентября.

"Все слышали о жене Князева с деньгами, но никто не слышал об украинских таможенниках, которые ее пропустили в Польшу", - написал в соцсети активист.

Через десять минут после публикации глава Государственной таможенной службы написал в комментариях об отсутствии прямой вины украинских таможенников.

"Шли по зеленому коридору, риски не сработали ни на машину, ни на людей. Таможенники не обыскивают частные машины", - написал в соцсети Нефедов и добавил, что он посмотрел видео с камер наблюдения и не заметил нарушений технологии работы таможенников.

"Есть определенные странности чуть дальше по движению, пусть ГБР расследует, есть ли факты, что кто-то эту машину сопровождал", - написал Нефедов.

Накануне СМИ сообщили, что бывшую жену Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро на границе в Польше. Автомобиль с незадекларированной валютой свободно прошел украинскую часть границы, но польские таможенники решили его осмотреть.

Сам Князев позже пояснил, что его бывшая жена вместе со своим начальником везли деньги, вырученные от продажи помещения в столице. На польской границе возникла заминка с документами, но вскоре инцидент был исчерпан.

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Источник: korrespondent.net