Нефедов не увидел нарушений в работе таможенников с экс-женой Князева

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов не считает украинских таможенников виновными в том, что они выпустили из страны бывшую жену подавшего в отставку главы Нацполиции Сергея Князева, Викторию, которая с крупной суммой денег была остановлена таможенниками Польши. Об этом Нефедов написал в комментариях к посту активиста Евгения Цяпенко, в котором тот возмутился действиями таможенников, в среду, 25 сентября.
"Все слышали о жене Князева с деньгами, но никто не слышал об украинских таможенниках, которые ее пропустили в Польшу", - написал в соцсети активист.
Через десять минут после публикации глава Государственной таможенной службы написал в комментариях об отсутствии прямой вины украинских таможенников.
"Шли по зеленому коридору, риски не сработали ни на машину, ни на людей. Таможенники не обыскивают частные машины", - написал в соцсети Нефедов и добавил, что он посмотрел видео с камер наблюдения и не заметил нарушений технологии работы таможенников.
"Есть определенные странности чуть дальше по движению, пусть ГБР расследует, есть ли факты, что кто-то эту машину сопровождал", - написал Нефедов.
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Источник: korrespondent.net
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