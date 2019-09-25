Лента RSS
Подписаться на ленту
25 сентября 2019, среда, 14:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
25. 09. 2019

Обыски на Закарпатье: в область отправили Нацгвардию и 80 следователей

В Хусте, Мукачево и Ужгороде представители силовых структур устроили "чистки" и проверку чиновников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Роман Келемен.

"В Хусте даже взяли в осаду Хустский городской совет и пропускают всех по удостоверениям (другие говорят, что взяли кого-то на взятке)", - написал он.

По некоторым данным, обыски связаны с летним инцидентом, когда обстреляли авто начальника УЗЕ. После этого под прицел силовиков попали закарпатские чиновники и члены организованных преступных групп.

Для эффективного проведения спецоперации на Закарпатье на самолете отправили и бойцов Национальной гвардии. Самолет с ними утром приземлился в аэропорту Ужгород.

Закарпатский журналист Виталий Глагола также подтвердил обыски на Закарпатье.

"В аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины. Причина - дело о покушении на начальника управления защиты экономики Иванкива. По моей информации, которую проверил из нескольких источников - обыски проводят и у экснардепов Павла Балоги и Михаила Ланьо. В Ужгороде по адресу Рылеева, 4 также обыски. Уже есть и первые задержанные. Арестован Михаила Данила, официально - руководителя федерации бокса Закарпатья. Неофициально - бывшего милиционера и руководителя охраны Андрея Стрижака. Кроме того, задержан подозреваемый-исполнитель стрельбы - действующего полицейского", - рассказал Глагола.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в управлении полиции Житомира. Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по статье о незаконном использовании специальных технических средств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле "Золушки". Мы всё так и сделали. Сами пошли праздновать в ресторан, а её оставили дом убирать!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.