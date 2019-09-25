Активистка Грета Тунберг получила "альтернативного Нобеля"

Климатическая активистка Грета Тунберг из Швеции в среду, 25 сентября была названа одной из четырех человек, которые получили премию За правильный образ жизни, также известную как "альтернативный Нобель", сообщает Associated Press.

Девушку номинировали на премию "за то, что вдохновила и усилила политические требования по внедрению неотложных действий в области климата, которые отражали бы научные факты".

Кроме того, организаторы премии утверждают, что 16-летняя школьница "олицетворяет идею о том, что каждый имеет право создавать изменения".

Ежегодная премия За правильный образ жизни, которая была создана в 1980 году отмечает усилия, которые, по мнению основателя премии, шведско-немецкого филантропа Якоба фон Уекскулла, были проигнорированы Нобелевской премией.

Каждый из четырех лауреатов получит миллион крон ($ 103 тыс.).

Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Она прибыла в США яхтой, а не самолетом, чтобы подчеркнуть необходимость более дружественного отношения к окружающей среде.

В Нью-Йорке она выступила с эмоциональной речью, которая обвиняла мировых политиков в недостаточных действиях для противодействия изменениям климата.

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Позже Трамп высмеял эмоциональное выступление Тунберг.

Источник: korrespondent.net