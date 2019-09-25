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25. 09. 2019

На Донбассе выросло количество обстрелов

С начала среды, 25 сентября, сепаратисты совершили уже 15 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один боец ​ ранен, один - получил боевую травму. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Отмечается, что противник преимущественно применял гранатометы различных систем, "однако уже 5 раз, в нарушение Минских соглашений, в районах н.п. Майское, Марьинка, Новолуганское, Южное и Красногоровка оккупанты вели сегодня минометные обстрелы".

Отмечается, что силы ООС несколько раз применяли легкое пехотное вооружение в ответ.

Как сообщалось, за минувшие сутки сепаратисты 23 раза обстреляли позиции военных, в результате чего один боец погиб, один был ранен.

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Источник: korrespondent.net
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