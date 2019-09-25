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25. 09. 2019

Кропивницкий: на агровыставке показали автоновинки

В Кропивницком на сельскохозяйственной выставке презентовали премьеры автомобильного рынка. Об этом сообщил директор информационно-аналитической группы Автоконсалтинг Олег Омельницкий в Facebook.

По его словам, на выставке были представлены такие новинки: Chery Tiggo8, Mercedes-Benz GLS, Mitsubishi ASX, KIA Proceed, Nissan Navara, JAC T8 и еще много других.

Cмотрите фотогалерею: Кропивницкий: на агровыставке показали автоновинки

 
Ранее сообщалось, что летом в Украине были проданы самые дорогие в истории автомобили. Абсолютный рекорд цены автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 – более 800 тысяч долларов.
 
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Источник: korrespondent.net
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