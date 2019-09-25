В Кропивницком на сельскохозяйственной выставке презентовали премьеры автомобильного рынка. Об этом сообщил директор информационно-аналитической группы Автоконсалтинг Олег Омельницкий в Facebook.
По его словам, на выставке были представлены такие новинки: Chery Tiggo8, Mercedes-Benz GLS, Mitsubishi ASX, KIA Proceed, Nissan Navara, JAC T8 и еще много других.
Cмотрите фотогалерею: Кропивницкий: на агровыставке показали автоновинки
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Источник: korrespondent.net
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