В Кропивницком на сельскохозяйственной выставке презентовали премьеры автомобильного рынка. Об этом сообщил директор информационно-аналитической группы Автоконсалтинг Олег Омельницкий в Facebook.

По его словам, на выставке были представлены такие новинки: Chery Tiggo8, Mercedes-Benz GLS, Mitsubishi ASX, KIA Proceed, Nissan Navara, JAC T8 и еще много других.

Cмотрите фотогалерею: Кропивницкий: на агровыставке показали автоновинки

Ранее сообщалось, что летом в Украине были проданы самые дорогие в истории автомобили. Абсолютный рекорд цены автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 – более 800 тысяч долларов.

Импорт автомобилей в Украину вырос почти втрое

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net