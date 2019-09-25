В Израиле объявили официальные результаты выборов в парламент

Глава центральной избирательной комиссии Израиля судья Ханан Мельцер в среду, 25 сентября, представил президенту страны Реувену Ривлину официальные результаты повторных выборов в парламент.

Согласно последним данным ЦИК, оппозиционный блок Кахоль-Лаван под руководством Бени Ганца получает 33 мандата, партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ликуд – 32. После финального подсчета голосов Ликуд усилил свои позиции на один мандат. Но ни одна из партий не набирает необходимого для формирования правительства большинства – 61 из 120 мандатов.

Партия Наш дом – Израиль во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом набрала 8 мандатов, Объединенный арабский список – 13.

Ранее Ривлин провел консультации с представителями прошедших в парламент партий. По итогам консультаций ни один из кандидатов в премьеры будущего коалиционного правительства Израиля не получил требуемое депутатское большинство в свою поддержку.

Ривлин также ранее провел трехстороннюю встречу с Нетаньяху и Бени Ганцем. В среду вечером запланирована еще одна аналогичная встреча. По данным израильские СМИ, Ривлин может поручить Нетаньяху первому попытаться сформировать правительство.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. Они были назначены из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции. В результате глава правительства инициировал и провел через парламент закон о самороспуске Кнессета ровно через месяц после присяги депутатов.

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Источник: korrespondent.net