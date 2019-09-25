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25. 09. 2019

Минздрав анонсировал аудит в ряде медучреждений

Министерство здравоохранения проведет аудит в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок. Об этом сказал советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, сообщает РБК-Украина в среду, 25 сентября.

По словам Раимова, цель аудита – провести качественную проверку и вернуть доверие граждан к врачам.

"С сегодняшнего дня Минздрав направляет аудит в Охматдет, Медицинские закупки и Центр эндокринной системы. Сейчас мы будем проводить анализ работы в обязательном порядке", – заявил Раимов в ходе брифинга.

В частности, советник министра напомнил об аудите в Национальном институте рака.

"К нам обратился комитет по поводу того, что там произошло. Это кино, разговоры врачей – все это мы видели. Там аудит начал свою работу. Первые результаты будут до встречи с комитетом. Минздрав встретился со всем, кто сообщал о злоупотреблениях в Институте в соцсетях. Есть документы от СБУ, МВД относительно ситуации внутри. Если факты, которые предоставили нам, подтвердятся – управленческие решения будут жесткими, но законными ", – пояснил Раимов.

Напомним, 19 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Проверять деятельность института будет Управление внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра. До 8 октября аудиторская группа должна предоставить министру подробный отчет.

Ранее сообщалось, что врачам Института рака объявили о подозрении из-за взяток. Завотделения и врачу-онкологу учреждения объявили о подозрении в вымогательстве денег у онкобольных пациентов.

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Источник: korrespondent.net
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