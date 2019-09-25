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25. 09. 2019

Выступление Зеленского в ООН: онлайн

 
Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
 
Korrespondent.net проведет онлайн-трансляцию выступления президента Украины в ООН 25 сентября в 16:00 по киевскому времени.
 
Среди стран, представленных своими лидерами на 74-й сессии ГА, значатся США, Украина, Иран, Венесуэла, Франция, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.
 
Также он проведет встречу с рядом лидеров иностранных государств, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.
 
Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины США, а также с представителями американских деловых кругов.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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